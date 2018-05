Alsdorf - Sängerin Kovacs gastiert mit Band in Alsdorf

Alsdorf.

Ihre glänzende Jacke wirft sie schon nach dem dritten Song in die Ecke. Dann ist alles bloß noch schwarz. Vom Kleid, das Sängerin Sharon Kovacs trägt, über die komplette Bühnengarderobe ihrer Musiker bis hin zum Bühnenhintergrund in der Alsdorfer Stadthalle. Keine Überraschung bei einer, die ihr Debütalbum „Shades Of Black“ betitelt hat und die in ihrer Musik gerne mit der Melancholie flirtet.