Der Preis, die Preisträger und der Namensgeber: Walter Hasenclever

Der Walter-Hasenclever-Literaturpreis wird in seiner jetzigen Form seit 1996 alle zwei Jahre an Autoren aus dem deutschsprachigen Raum verliehen. Bisherige Preisträger waren Peter Rühmkorf (1996), George Tabori (1998), Oskar Pastior (2000), Marlene Streeruwitz (2002), F. C. Delius (2004), Herta Müller (2006), Christoph Hein (2008), Ralf Rothmann (2010), Michael Lentz (2012), Michael Köhlmeier (2014) sowie Jenny Erpenbeck (2016).

Walter Hasenclever wurde am 8. Juli 1890 in Aachen geboren. Sein lyrisches Werk sowie sein 1916 uraufgeführtes Drama „Der Sohn“ machten ihn zu einem bekannten Vertreter des literarischen Expressionismus. Zeitweise war er der meistgespielte Dramatiker im deutschen Sprachraum. Von 1924 bis 1930 lebte Hasenclever als Journalist in Paris, danach kurz als Drehbuchautor in Hollywood. 1933 wurden seine Werke in Deutschland verboten. Hasenclever ging ins Exil nach Nizza. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er als „feindlicher Ausländer“ in Frankreich interniert. Am 21. Juni 1940 nahm er sich in einem Lager nahe Aix-en-Provence das Leben.