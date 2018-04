Aachen/Hennef.

Künstliche Intelligenz, digitale Revolution, Gravitationswellen – was zunächst unverständlich klingt, wird plötzlich ganz logisch, wenn er es erklärt: Ranga Yogeshwar. Der 58-Jährige ist Deutschlands beliebtester Wissenschaftsjournalist. Morgen ist es genau 25 Jahre her, dass die von ihm entwickelte und präsentierte Sendung „Quarks und Co“ – kürzlich umbenannt in „Quarks“ – erstmals im WDR ausgestrahlt wurde.