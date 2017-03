Fünftes und siebtes Sinfoniekonzert in Aachen

Das fünftes Sinfoniekonzert des Sinfonieorchesters Aachen im Eurogress an der Monheimsallee am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, und am Montag, 13. März, 20 Uhr, steht unter dem Motto „Helden“.

Auf dem Programm steht Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504, „Prager“; Sergej Prokofjews Klavierkonzert Nr. 1 Des-Dur sowie von Richard Strauss „Ein Heldenleben“ op. 40.

Lise de la Salle ist ebenfalls Solistin im siebten Sinfoniekonzert („From the New World“) des Sinfonieorchesters Aachen am 28. und 29. Mai im Eurogress. Sie wird George Gershwins Klavierkonzert F-Dur spielen. Ferner auf dem Programm: Samuel Barbers Sinfonie Nr. 1, op. 9, und Igor Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. Die musikalische Leitung bei beiden Konzerten hat Kazem Abdullah.

