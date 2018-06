Bonn.

Was Neugier und Risikobereitschaft angeht, gehört der Bonner Oper mit ihrem außergewöhnlichen Spielplan in der ausgehenden Spielzeit unter allen rheinischen Opernhäusern das größte Lob. Schoecks „Penthesilea“, Glass‘ „Echnaton“ und Verdis „I due Foscari“ konnten sich hier in den letzten Monaten als hochwertige Raritäten in glänzenden Produktionen präsentieren.