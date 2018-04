Essen - Neue Ruhrtriennale-Chefin erkundet die „Zwischenzeit“

Essen.

Zum ersten Mal in ihrer 16-jährigen Geschichte wird die Ruhrtriennale in den nächsten drei Jahren von einer Frau geleitet, und zwar von der versierten Theaterdramaturgin und Intendantin Stefanie Carp. Als „Artiste associé“ wird sie das Fest zusammen mit Regisseur Christoph Marthaler gestalten. Beide verbindet eine lange und enge künstlerische Zusammenarbeit, nicht zuletzt am Schauspielhaus Zürich.