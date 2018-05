Köln.

Interesse und Wertschätzung für Bernd Alois Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ sind derzeit so hoch, dass ausverkaufte Vorstellungen für diese zwar nicht mehr ganz neue, aber in ihrer Tonsprache und Dramaturgie ungebrochen moderne Oper nur auf den ersten Blick verwundern dürfen. In Köln, der Stadt, in der „Die Soldaten“ 1965 uraufgeführt wurde und die es mit Zimmermann nicht immer gut meinte, leistet man jetzt zum 100. Geburtstag des 1970 gestorbenen Komponisten ein wenig Abbitte.