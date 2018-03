Aachen.

Turbulenzen garantiert. Wenn am 13. Mai weltweit der 41. Internationale Museumstag begangen wird, feiert man in Deutschland, wo die Idee seit 1977 für Aktivitäten und kostenfreie Angebote sorgt, unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ – und das auch in den Einrichtungen der Region.