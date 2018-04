Mamma Mia: ABBA feiert Comeback mit zwei neuen Liedern

Aachen/Stockholm. Am Freitag, 27. April 2018, machte eine Meldung die Runde, die viele Herzen höher schlagen ließ. ABBA ist wieder da! Die schwedische Klut-Truppe um Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad werden zwei neue Songs veröffentlichen.

Das Quartett kam 35 Jahre nach der Auflösung der Gruppe für die Aufnahme der Songs wieder im Studio zusammen. Sie verkündeten die Botschaft ihrer Rückkehr über ihre Social-Media-Accounts.

Eigentlich wollten die Musiker für ein Tourprojekt zusammenarbeiten, bei dem Avatare zu den Klassikern der Gruppe auftreten sollten. Doch bei den Gesprächen kamen sich die Schweden wieder näher und entschieden, zwei neue Nummern aufzunehmen.

„Wir alle hatten das Gefühl, dass es nach 35 Jahren Spaß machen könnte, die Kräfte zu vereinen und in ein Aufnahmestudio zu gehen. Also haben wir es getan“, hieß es im Instagramm-Post der Band. „Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg.” Ein neues Lied heißt „I Still Have Faith in You“ und wird voraussichtlich im Dezember bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC zu hören sein.

ABBA formierte sich im Jahr 1972. Internationale Bekanntheit erlangte die Band durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 1974 mit ihrem Song „Waterloo“. Besonders in den 1970er Jahren bestimmten die Schweden der Welt der Popmusik mit. 1982 trennte sich die Band aufgrund von privater Differenzen.

Über ein Comeback der Band ist seitdem immer wieder spekuliert worden, allerdings sagt das Statement von Freitag nichts zu möglichen weiteren Aktivitäten der Band in der Zukunft.

