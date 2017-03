Die Eröffnung ist am Donnerstag um 19 Uhr

„Armin Linke – „The Appearance Of That Which Cannot Be Seen“ (Die Erscheinung dessen, was nicht gesehen werden kann), Ausstellung im Ludwig Forum Aachen, Jülicher Straße 97-109.

Eröffnung: Donnerstag um 19 Uhr.

Dauer: bis 18. Juni.

Geöffnet: Di.-So. 10-17, Do. 10-20 Uhr.

Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Donnerstag Zentis-Tag: Eintritt frei.