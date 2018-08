Konstantin Wecker sitzt im Auto. Er ist auf dem Weg vom bayerischen Laufen nach Steyr in Österreich, wo er am Abend auftritt. Von Laufen nach Steyr sind es 150 Kilometer, geschätzte Fahrzeit zwei Stunden. Die kann er gut nutzen für ein Interview. Thomas Thelen erreichte den 71-Jährigen via Smartphone.