Premiere am Samstag im Theater Aachen

Die Koproduktion mit der Musikhochschule beschließt wie jedes Jahr die Saison am Theater Aachen: Haydns Oper „La fedeltà premiata“ hat am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, Premiere im großen Haus. Weitere Termine am 7., 12. und 14. Juli.

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.