Kommentiert: Ishiguro ist eine großartige Wahl

Kazuo wer? Kazuo Ishiguro heißt der Mann, der sich seit Donnerstag Literaturnobelpreisträger nennen darf.

Mit der Entscheidung hat das Nobelpreis-Komitee erneut der Versuchung widerstanden, einen populären Schriftsteller auszuzeichnen. Nach der heftig umstrittenen Wahl des Musik-Poeten Bob Dylan im Vorjahr hatten viele damit gerechnet, dass die Jury kein Risiko eingehen und sich diesmal für einen großen Namen entscheiden würde – wie den Japaner Haruki Murakami. Doch weit gefehlt, das Komitee bleibt sich treu – und für Überraschungen gut.

Wenn schon nicht Murakami, dann doch immerhin der in Japan geborene Brite Ishiguro. Dessen Literatur steht der Murakamis in nichts nach. In ihrer Begründung hebt die Jury die starke emotionale Kraft von Ishiguros Büchern hervor. Wer seinen Roman „Alles, was wir geben mussten“ gelesen hat, der weiß nur zu gut, was gemeint ist. In einer unaufgeregten Sprache, die nicht auf Effekte setzt und in sich selbst ruht, erzählt Ishiguro die Geschichte von drei Kindern, die als Klone in die Welt gesetzt werden, um später lebenswichtige Organe zu spenden.

Hier erweist sich Ishiguro nicht nur als Visionär, der ein beängstigendes Zukunftsszenario entwirft, sondern als Geschichtenerzähler von ungeheuerlicher Kraft. Ein Roman, der zu Tränen rührt. Wer so etwas schreiben kann, der hat den Nobelpreis verdient. Der Respekt gilt dem Preisträger – und der Jury nicht minder.