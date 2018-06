Stolberg - Klassik-Festival Momentum lädt im Juli zum dritten Mal nach Stolberg

Vom Kinderkonzert bis zum romantischen Liederabend

Konzert 1 am Donnerstag, 12. Juli, 19.30 Uhr: mit Werken von Händel, Bach, Haydn, Elgar und Mozart; Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter Leitung von Juri Gilbo; Solisten: Patricia Buzari und Alexander Krichel (Klavier).

Konzert 2 am Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr: Yury Revich (Violine) und Patricia Buzari (Klavier), Evgenia Casanoca (Tanz) und Monika Jonas (Malerei) mit und zu Violinsonaten von Mozart, Ravel und César Franck.

Konzert 3 am Samstag, 14 Juli, 11.30 Uhr; Kinderkonzert mit der Märchenerzählerin Maria Riga und Patricia Buzari (Klavier).

Konzert 4 am Samstag, 14. Juli, 19.30 Uhr; Mozart-Abend mit Aylin Çakici Uzar (Klavier) und Emre Engin (Violine).

Konzert 5 am Sonntag, 15. Juli, 11.30 Uhr; José Menor (Klavier) mit dem Programm „Granados & Goya: World of Love and Death“.

Konzert 6 am Sonntag, 15. Juli, 18 Uhr; Stella Motina (Sopran) und Patricia Buzari (Klavier) mit Liedern von Schumann, Fauré, Schubert, Richard Strauss und Grieg.

Karten sind an der Abendkasse im Zinkhütter Hof, Cockerillstraße 90, in Stolberg erhältlich, außerdem im Vorverkauf in der Bücherstube Stolberg (Rathausstraße 4, 02402/909084) sowie bei der Stolberg Touristik (02402/9990081/82).