Aachen - Kinderstück „Robinson“ im Grenzlandtheater

Greta – Das junge Grenzlandtheater zeigt das Stück „Robinson – Meine Insel gehört mir“ für Menschen ab 10 Jahren am heutigen Freitag sowie vom 26. Februar bis 2. März jeweils um 10 Uhr in der Hugo-Junkers-Realschule, Bischofstraße 21 in Aachen. Am 28. Februar gibt es eine weitere Vorstellung um 10 Uhr.

Anschließend wird das Stück noch in Stolberg, Alsdorf und Monschau aufgeführt und ist zudem im Mai als Gastsspiel buchbar.

Informationen im Internet:

www.grenzlandtheater.de