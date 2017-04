Tschechow und drei weitere Produktionen

„Der Kirschgarten“ hat am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, Premiere im Aachener Theater. Weitere Aufführungen bis 24. Juni.

Noch mehr Katja Zinsmeister in Aachen: „Alle meine Söhne“ am 9., 16. und 21. April, 5. und 27. Mai; „Terror“ am 18. und 29. April; „Die Wand“ am 12. und 13. April.

Beim NRW-Theatertreffen gastiert die Schauspielerin mit „Die Wand“ am Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr, im Detmolder Sommertheater.

Infos im Internet:

www.nrw-theatertreffen.de