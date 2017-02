Premiere am 5. März, Kostprobe am Mittwoch

Die Premiere der Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ ist am Sonntag, 5. März, 18 Uhr, in der Kammer des Aachener Theaters.

Eine kostenlose Kostprobe gibt am Mittwoch, 20 Uhr, einen ersten Eindruck.

Weitere elf Vorstellungen bis zum 27. Juni. Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Panagiota Sofroniadou und Milena Knauß sind diese Saison auch in Puccinis „Il trittico“ (bis 16. Juni) zu erleben, die Griechin zudem in Glucks „Orphée et Eurydice“ (16. April). Knauß ist auch in der nächsten Musikhochschulproduktion dabei, Haydns „La fedeltà premiata“ (Premiere: 1. Juli).