Der Kartenvorverkauf startet am 1. April

Der Kartenvorverkauf für das Kammermusikfestival „Spannungen“ in Heimbach beginnt am Samstag, 1. April. Online können die Karten über www.spannungen.de bestellt werden (formlose E-Mails werden nicht berücksichtigt).

Außerdem können Tickets per Post an „Spannungen“ bestellt werden: Musik im Innogy-Kraftwerk Heimbach, Postfach 101145, 52311 Düren oder per Fax an 02421/971683.

Die Festivalkarten kosten zwischen 15 und 37 Euro. Im vergangenen Jahr waren die Konzerte in Heimbach im Schnitt zu 95 Prozent ausgelastet.