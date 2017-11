Aachen.

Was er schreibt, das lebt, atmet, scheint sich im Lesen weiterzuentwickeln, zu entfalten – selbst dann, wenn das Gedicht längst fertig und gedruckt in einem Buch seinen Platz hat: Der Lyriker Jan Wagner (46), der kürzlich in Darmstadt den renommierten Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung entgegengenommen hat, muss sich durch die eng besetzten Reihen in der Aachener Buchhandlung Schmetz drängeln, um zu seinem Pult zu gelangen.