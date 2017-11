Düren/Aachen.

Am Donnerstag startet „Happy Deathday“ in den Kinos. Der Film von US-Regisseur Christopher Landon ist auch in Aachen, Alsdorf, Düren und Heinsberg zu sehen. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) hat den „Teenie-Horrorthriller“ ab 12 Jahren freigegeben. Das bedeutet, dass auch Kinder ab sechs Jahren in Begleitung von „sorgeberechtigten Erwachsenen“ den Film sehen dürfen.