Zwei öffentliche Konzerte. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Horntage finden in Aachen auch zwei öffentliche Konzerte statt. Am Freitag, 17. März, 19 Uhr, stehen im Konzertsaal der Aachener Musikhochschule am Theaterplatz Stücke für Horn und Klavier – zum Beispiel von Mozart und Strauss – auf dem Programm. Am Samstag, 18. März, 19 Uhr, spielen Teilnehmer des Meisterkurses in der Kirche St. Marien, Aureliusstraße 23, Werke für Hornensemble, etwa von Bruckner und Gabrieli. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Die Möglichkeit, dem Instrument noch etwas näher zu kommen, gibt es am Freitag, 17. März, 13 bis 16 Uhr, und am Samstag, 18. März, 10 bis 16 Uhr. Dann stellen Hornbauer in der Musikhochschule ihre Produkte aus.