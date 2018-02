Aachen - HipHop trifft Modern Dance beim Schrittmacher-Festival

Es gibt noch Karten

für Vorstellung

Rubberbandance Group ist auch am Donnerstag, 20.30 Uhr, in der Fabrik Stahlbau Strang, Philipsstraße 2, zu sehen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Yin Yue Dance Company, Ludwig Forum Aachen, 2. März, Vorstellung ausverkauft.

Karten beim Kundenservice des Medienhauses Aachen.

Das gesamte Programm: www.schrittmacherfestival.de