Das erwartet die Besucher im Atelier

Im Rahmen der „Hello Designer Tour“ lädt Lara Bispinck morgen, 16-19 Uhr, und übermorgen, 15-18 Uhr, in ihr Atelier, Bismarckstraße 179 in Aachen, ein. Morgen zeichnet sie mit der Illustratorin Julia Schneider Motive aus der Natur. Am Samstag, beim „X-mas special“, widmen sich die beiden dem Thema Weihnachten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

„Hello Designer Tour“ im Netz: www.hellodesignertour.eu/