Monschau.

Gregor Meyle ist gerne nah am Publikum, und das ist auch an diesem Abend auf der Monschauer Burg zu spüren. Der sympathische Singer-Songwriter, der bei einer Casting-Show entdeckt wurde und durch TV-Sendungen wie „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und seine eigene Musik-Show „Meylensteine“ bekannt wurde, braucht nicht lange, um die Besucher des Monschau-Festivals am Donnerstagabend mit seiner lockeren und unkomplizierten Art zu verzaubern.