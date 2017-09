Götz Alsmann auf Burg Wilheimstein: Ganz locker rausgeschüttelt

Würselen.

Der Klang der Weltstädte ist seit einer Weile sein roter Faden. Den Sound von Paris hat Götz Alsmann als erstes eingefangen und anschließend New Yorker Jazzperlen ausgebuddelt. Und nun, beim dritten Themen-Album, ist er in Rom gelandet. Garniert mit Amore und Azzuro, mit Chianti und allem Zipp und Zapp. Vor allem aber mit seiner raffinierten Art, den Schlagerjazz so ungemein schelmisch swingen zu lassen.