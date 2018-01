Aachen - Genialer Klezmer-Klarinettist begeistert in St. Jakob

Aachen.

Kombiniert man die Namen Beatles und Giora Feidman, dann ist das an Attraktivität für viele Musikfreunde kaum noch zu überbieten. So war denn die Kirche St. Jakob, eine der größten in Aachen, beim Auftritt von Giora Feidman zusammen mit dem Rastrelli Cello Quartett und dem Jerusalem Duo mit einem reinen Beatles-Programm nahezu bis auf den letzten Platz besetzt.