Klaviersommer mit insgesamt 30 Konzerten

Der Klaviersommer in Geilenkirchen findet statt vom 22. bis zum 29. Juli. Das Auftakt- und das Abschlusskonzert finden in der Vorhalle der Sparkasse Geilenkirchen statt. Dort wird es auch verschiedene Lunchkonzerte in der Mittagszeit geben.

Im Rahmen des Klaviersommers wird der 6. Euregio Piano Award veranstaltet. Zudem gibt es Meisterkurse mit bekannten Hochschulprofessoren.

Der Besuch zu allen Konzerten des Klaviersommers ist kostenlos.