Ausstellungseröffnung, Workshop mit Kalvar, „Shift“-Projekt, Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Richard Kalvar – Earthlings“ wird morgen, 17. September, 12 Uhr, im Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion Aachen (KuK) Monschau, Austraße 9,eröffnet. Dauer der Ausstellung: bis 5. November 2017.

Führung: Am letzten Ausstellungstag, 5. November, 12 Uhr, führt Richard Kalvar interessierte Besucher höchstpersönlich durch die Schau.

Workshop: Am 5. November, 14 Uhr, bietet die Stabstelle für Kultur der Städteregion Aachen in Zusammenarbeit mit Richard Kalvar und der international renommierten Foto- und Fotografenagentur Magnum Photos einen Workshop für regionale Fotografen an.

Interessierte können sich ab sofort bis 20. Oktober per E-Mail (info@kuk-monschau.de) um einen der 15 Plätze bewerben (mit Name und Vorname, Beruf, Veröffentlichungen, Kataloge, Ausstellungserfahrungen, etc.). Die Dauer des Workshops beträgt ca. drei bis vier Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Projekt „Shift“: Parallel zur Vernissage findet im KuK am 17. September auch eine Kabinettpräsentation der neu gegründeten Gruppe „Shift“ statt, zu der sich 13 ambitionierte Fotografen aus der Region zusammengeschlossen haben.

Den Anfang macht Marco Rose, Redakteur unserer Zeitung. Das Foto links zeigt sein Porträt des ehemaligen Bankräubers Peter R., der mehr als 45 Jahre im Gefängnis verbrachte. Die Ausstellung dauert bis 8. Oktober.

Öffnungszeiten im KuK: Di- Fr 14-17Uhr, Sa, So 11-17 Uhr.

Infos im Internet:

www.kuk-monschau.de