Aachen.

Ja, solche Momente gab es damals in den 60er Jahren. „Wir hatten wirklich so etwas wie ‚Flashes of the Future‘ vor Augen, sagt Jean-Jaques Lebel, der große französische Happening-Künstler, im Interview mit den Aachener Ausstellungsmachern. Gemeint ist das kollektive Aufblitzen der Möglichkeit von Zukunft, das damals nicht nur den heute 81-Jährigen, sondern eine ganze Generation bewegt hat.