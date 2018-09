Nideggen - Er spielt, lebt und fühlt den Funk: Maceo Parker auf Burg Nideggen

Infobox_Titel und noch eine Zeile

Maceo Parker wurde am 14. Februar 1943 in North Carolina in eine musikalische Familie hineingeboren. Im Laufe seiner langen Karriere spielte er mit allen Größen des Funk. Seine Musik beschreibt er selbst so: „Two Percent Jazz and 98 Percent Funky Stuff!“

Das wird mit Sicherheit auch bei seinem Auftritt mit Band am Samstag, 8. September, ab 20 Uhr auf Burg Nideggen so sein.

Das weitere Programm auf der „Bühne unter den Sternen“: Angelo Kelly & Family am Donnerstag, 6. September, 20 Uhr; Original Gypsies of Camargue am Freitag, 7. September, 20 Uhr; „Magic of Musicals“ am Sonntag, 9. September, 11.30 Uhr; Vicky Leandros am Sonntag, 9. September, 20 Uhr; Adel Tawil am Montag, 10. September, um 20 Uhr.

Karten: Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Infos unter: buehne-unter-sternen.de