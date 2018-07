Aachen - Eine Petition gegen den Kulturbegriff der AfD

Aachen.

Die Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt hat in letzter Sekunde eine fragwürdige Forderung aus ihrem Programm gestrichen. Eigentlich wollte sie Museen, Orchester und Theater verpflichten, einen „positiven Bezug zur eigenen Heimat“ zu fördern. Der Kunst- und Kulturbegriff der rechten Partei macht mitunter Angst. Etwa, wenn sie ein Kunstwerk der Documenta in Kassel, den Obelisken eines in Nigeria geborenen Künstlers, als „entstellte Kunst“ bezeichnet.