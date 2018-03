Aachen - Eine Nase verhindert die Liebe: „Cyrano de Bergerac“ im Grenzlandtheater

Aachen.

Ein vergessenes Spitzentaschentuch, der Blick einer schönen, verträumten Frau, blitzende Degen, schmachtende Verse, zwei Männer und eine große Liebe, die in einer Tragödie verglüht: In seinem Schauspiel „Cyrano de Bergerac“ hat der Dichter Edmond Ros-tand alles hineingepackt, was das Publikum seiner Zeit sich wünschte. Die Uraufführung fand 1897 in Paris statt.