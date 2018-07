Heinsberg.

Markus Bullik ist Fotograf und ein bisschen Philosoph. Wahrscheinlich lassen sich diese beiden Professionen auch gar nicht trennen. Der Blick durch die Linse schult zwangsläufig auch den Geist. Bullik ordnet das, was er sieht, in seine Sicht der Welt ein. „Ein Ethnologe beim Stamme Fußball“ hat er seine Fotoserie untertitelt, die er derzeit im Museum Begas Haus in Heinsberg zeigt. Der Titel lautet „Heimspiel – Menschen bei Borussia“.