Aachen.

Nicht nur als Musiker trägt Casey Spooner sein Herz auf der Zunge. Wahlweise und situationsabhängig trägt er es auch in der Hose. Sofern er denn eine solche trägt, was bei dem extrovertierten und zeigefreudigen Endvierziger durchaus nicht die Regel ist. Ab Samstag, 7. April, und bis zum 27. Mai stellt er sein Inneres und vor allem sein vielschichtiges Äußeres in Form einer aufwendigen Foto-Installation in den Dienst des Neuen Aachener Kunstvereins (NAK).