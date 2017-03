Premiere am Sonntag im Theater Aachen

Die Schauspielerin Elisabeth Ebeling muss man dem Publikum nicht mehr vorstellen, seit 2005 ist sie im Aachener Ensemble.

Die Sopranistin Eva Bernard freut sich, als Gast wieder ins „alte Heim“ zurückzukehren, von 2005 bis 2011 war sie fest am Aachener Haus und sang dort Partien wie Adina, Musetta oder die Königin der Nacht. Jetzt ist die Münchnerin am Landestheater Detmold engagiert, dort wird sie die Duchess kommende Saison ebenfalls singen.

Verheiratet ist Eva Bernard mit dem Bariton Martin Berner, der früher auch im Aachener Ensemble gesungen hat und nun frei arbeitet. Sie leben mit ihren Kindern, Elias (6) und Nora (3), in Detmold. Zudem hat Bernard eine erwachsene Tochter: Marie (19), die derzeit ein Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit des Aachener Theaters macht.

Die Oper „Powder Her Face“ hat am Sonntag, 19. März, 18 Uhr, Premiere im Aachener Theater. Eine Kostprobe findet am Dienstag, 14. März, 19 Uhr, statt. Weitere sieben Aufführungen folgen bis zum 6. Juli. Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

15 Musiker des Sinfonieorchesters sorgen unter der Leitung von Justus Thorau für einen besonderen Orchesterklang – auch mit so ausgefallenen Instrumenten wie Peitsche, Kolbenflöte oder zerstoßenem Holz.

In der Inszenierung von Ludger Engels sind auf der Drehbühne neben Bernard und Ebeling als jüngere und ältere Duchess auch die Ensemblemitglieder Jelena Rakic und Patricio Arroyo sowie als Gast Bart Driessen (der Tevje aus „Fiddler on the Roof“) zu erleben. Mit Pause soll der Abend gut zwei Stunden dauern.