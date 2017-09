Aachen.

Kein einziger Tropfen Regen, nichts. Normalerweise würde das gar nicht erwähnt werden, aber nach dem Gewitter-Start bei den Kurpark Classix am Freitagabend, von dem später noch die Rede sein wird, und den wiederkehrenden kräftigen Schauern tagsüber, waren nicht wenige der 8000 Zuschauer am Samstagabend etwas besorgt und in wasserfester Montur in den Aachener Kurpark gekommen.