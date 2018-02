Monschau - Die andere Seite des Hollywood-Stars zeigt eine Ausstellung im KuK

Monschau. Sechsmal wurde sie für den Oscar nominiert, zweimal bekam sie die höchste Auszeichnung, die die Filmwelt zu vergeben hat – ganz abgesehen von drei Emmys, fünf Golden Globes und dem Tony Award. Ihren Namen verbindet man mit Kinoklassikern wie „Tootsie“ oder „Wenn der Postmann zweimal klingelt“.

Informationen „Jessica Lange – Unseen“, Ausstellung im Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion Aachen (KuK), Monschau, Austraße 9, Telefon: 02472/803194, E-Mail: info@kuk-monschau.de, Internet: www.kuk-monschau.de Eröffnung: Sonntag, 18. Februar, 12 Uhr Dauer: bis 8. April Geöffnet: dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei Katalog: 35 Euro

Und wer richtig firm ist in der Geschichte der Kinematographie, der weiß auch noch, welcher Kreatur sie bei ihrem Filmdebüt 1976 buchstäblich auf der Hand gelegen hat: King Kong. Danach gehörte sie auf Anhieb zur weiblichen Premier League in Hollywood, wurde spätestens absoluter Kult in 50 Folgen der Fernsehserie „American Horror Story“: Jessica Lange. Ein Weltstar – keine Frage. Wer aber kennt wohl die zweite künstlerische Seite dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit? Eine kreative Profession, die ihrer ersten, der Schauspielerei, an Kunstfertigkeit durchaus ebenbürtig ist? Das Kunst- und Kulturzentrum der Städteregion Aachen (KuK) in Monschau hat das Privileg, Jessica Lange jetzt erstmals in Deutschland als Fotografin vorzustellen.

Anfragen von Redaktionen und Reiseagenturen erreichen KuK-Leiterin Nina Mika-Helfmeier aus der gesamten Bundesrepublik und weit darüber hinaus. Das Interesse an der Ausstellung, die den Auftakt bildet zum KuK-Jahresprogramm 2018, ist riesengroß. Zur Eröffnung der Schau morgen Mittag darf Monschau einen Ansturm erwarten. Nina Mika-Helfmeier hatte von einer New Yorker Lange-Präsentation erfahren. Für die Stabsstellenleiterin Kultur der Städteregion Aachen war das zugleich Ansporn und Vision, Jessica Langes Arbeiten nach Monschau zu holen. Dank bester Vernetzung und der großen Anerkennung ihrer Arbeit ist das nun auch gelungen. Moskau und Barcelona waren die vorherigen Stationen.

134 Arbeiten aus 20 Jahren

134 Fotos aus den letzten 20 Jahren sind zu sehen, schwarz-weiß, unterteilt in zwei Serien: „Things I see“ und „Mexico, On Scene“, vielfach entstanden auf ihren Reisen – in den USA, Frankreich, Finnland, Italien, Russland, New York und ihrem Heimatstaat Minnesota. Bilder ohne Titel, oft grobkörnig, ohne Hinweis, wo sie entstanden sind – den Alltag erfasst Jessica Lange, immer mit dem Blick für das Besondere im Allgemeinen und dem sicheren Gespür für die pfiffig-überraschende Perspektive. Und immer wieder sind es die Enkelchen, die sie im richtigen Moment „erwischt“ – das kleine Mädchen, den Schmetterling vor der Nase oder die im Garten gefundene Schlange auf dem Arm, todernst und wichtig der Blick, das Gesicht hell herausgehoben vor amorph-dunklem Hintergrund, effektvoll und doch völlig unprätentiös. Dann wieder Schienen im Schnee, die im Nichts des Horizonts enden – ein bedeutungsvolles Szenenbild wie aus einem Film. Oder die wellige Rutschbahn eines Funparcs unter leuchtenden Lampen, die wirken wie Sterne über einem Highway oder wie Symbole der Verheißung.

Ein Junge geht eine Treppe hinauf, irgendwo – über ihm zum Greifen nah: Wolken, der Himmel, vermutlich auf die Wand oder die Decke des Raums gemalt, wo sich kaum merklich ein Schatten abzeichnet. Es sind die verborgenen Geschichten, das leicht Rätselhafte, was diese Bilder ausmacht. Ein Mann stemmt sich gegen eine gleißend-helle Wand neben der schwarzen Silhouette eines Baums – wahrscheinlich nur irgendein Handwerker, der etwas montiert –, in dieser Szenerie im scharfen Kontrast von Licht und Schatten wie die Erscheinung eines Gespensts.

„Im Schauspiel bin ich selbst Teil der Szene“, erklärte Jessica Lange per E-Mail Nina Mika-Helfmeier. „Als Fotografin stehe ich außen, erkenne aber die Bedeutung und habe einen Blick für die Szene.“ Die alte Frau, die einsam auf der Kirchenbank sitzt, blickt zum Fenster, das überwirklich hell erstrahlt – zugleich eine Szene, die an strengem Minimalismus kaum noch zu unterbieten ist mit nichts als der Wand, dem Fenster, den Bänken und der einen Person. Ein überaus reizvoller Kontrast zwischen aufgeladener Bedeutung und szenischer Kargheit.

Minimalistisch und düster

Minimalistisch, düster, zum Teil gespenstisch – so erscheinen auch die Bilder aus Mexiko. Aufnahmen von Ritualen und Festen, die alles andere als eine farbenfrohe Stimmung verströmen. Und das liegt keineswegs nur an dem SchwarzWeiß der Bilder. Die zum Engel verkleidete Tänzerin wirkt melancholisch wie herausgehoben aus einem harten Lebensalltag, die heitere Leichtigkeit aufgesetzt. Das tanzende Paar – beide unpassend ausgestattet mit Hüten auf dem Kopf – irritiert in seinem Ausdruck von Vertraut- und Fremdheit in der Begegnung. Mit ihren Augen erzählen die Personen Geschichten, im Halbdunkel zumeist wird ein Ausschnitt ihres Alltags lebendig.

Die Doppeldeutigkeit und eine herbe Poesie kennzeichnen die besondere Qualität der Aufnahmen – und das Geheimnisvolle. Im Übrigen ist genau das ihr künstlerisches Credo, wie sie in einem Interview erklärte: „Ich finde es viel interessanter, wenn nicht alle Informationen auf dem Präsentierteller serviert werden. Sobald man gewisse Dinge zurückhält und nur subtil andeutet, regt man die Vorstellungskraft des Zuschauers an. Ich finde, das gilt für jede Art von Kunst – von der Schauspielerei bis zur Fotografie.“

Dem Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler Sam Shepard, mit dem sie von 1982 bis 2010 liiert war, ist der Ursprung ihres fotografischen Werks zu verdanken: Shepard schenkte Jessica Lange in den 90er Jahren eine Leica M6, die sie fortan kaum mehr aus der Hand legte. Damit griff sie quasi auf ihre Jugendzeit zurück, in der sie ab 1967 zwei Jahre lang an der University of Minnesota bei Robert Frank Fotografie studiert hatte – ehe sie ein launenhaftes Studentenleben nach Spanien, Paris und zurück in die USA, nach New York führte. Dem Beginn ihrer Model- und Schauspielkarriere.

Patti Smith hat den Text zur Einführung in die Monschauer Ausstellung geschrieben – er wird auf eine Wand projiziert.