Aachen.

Ja, bei den noch immer in Aachen lebenden Karmelitinnen, die lange Jahre im Konvent am Lousberg mit der Hostienbäckerei die Pfarren des Bistums versorgten, haben sie sich vorgestellt. Musikdramaturg Christoph Lang und acht Mitglieder des Ensembles fühlten sich im Refugium der Ordensfrauen, die vor einigen Jahren in ein Haus an der Paulusstraße gezogen sind, sehr willkommen.