Weitere Termine, Tickets und Infos

Anton Tschechows „Der Kirschgarten“ ist noch am 15., 19., 23. und 28. April, am 13., 18. und 26. Mai sowie am 24. Juni im Theater Aachen zu sehen.

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Infos: www.theateraachen.de