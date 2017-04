Düsseldorf.

Es zählt zu den besonderen Merkmalen von Bob Dylan, dass er auch den glühendsten Anhängern mit seinen fortwährenden Wandlungen immer wieder Rätsel aufgibt. Bei seinem Konzert in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle lässt sich das ausgerechnet an „Blowin‘ in the wind“ gut ablesen.