Aachen.

Es wächst und wächst. Grenzen hat das Schrittmacher-Tanzfestival „just dance!“ längst überwunden. Bei seiner 23. Ausgabe vom 20. Februar bis 25. März 2018 kommen weitere Spielorte in Aachen und Heerlen hinzu. So zum Beispiel das Kulturzentrum „Schunck“, das in seinem Namen an die erfolgreiche Weber-Familie Schunck erinnert, die das Gebäude als Kaufhaus für Textilwaren hatte errichten lassen.