Nideggen - „Bühne unter Sternen“: Burg Nideggen wird wieder Kulisse für Musik-Stars

Nideggen. „New York, New York!“: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Nideggener Burgenmuseum haben diese musikalische Einführung in die Pressekonferenz genossen, bei der die Veranstalter die letzten Informationen zur „Bühne unter Sternen“ im September dieses Jahres preisgaben. Trudi Mittrup sang den Song in der mittelalterlichen Kapelle.

„The Magic of Musicals" für Aboplus-Kunden Am Sonntag, 9. September, präsentiert der Zeitungsverlag Aachen erstmals eine eigene Veranstaltung: Bei der Matinee unter dem Namen „The Magic of Musicals" sind ab 11.30 Uhr die populärsten Songs des Genres zu hören.

Karten gibt es im Internet unter www.klenkes.de oder www.buehne-unter-sternen.de.

Mit ihren Kollegen Tillmann Schnieders, Mark Daye und Jessica Maletzky wird Mittrup am 8. September eine Musical-Matinee mit einem abwechslungsreichen Programm aus verschiedenen Musikrichtungen präsentieren. Landrat Wolfgang Spelthahn, Haus- und Schirmherr der Nideggener Burg, stellte jetzt, assistiert von Veranstalter Christian Mourad das Programm vor.

Gestartet wird am 6. September 2018 mit Angelo Kelly & Family. „Irish Summer“ und viele andere Hits könnten für eine Verlängerung bis in den Herbst sprechen. Viele werden sich noch an Hits wie „Bamboleo“ und „Volare“ erinnern, die vor rund drei Jahrzehnten um die Welt gingen – gesungen von den Gipsy Kings. Mit ihren Gründungsmitgliedern Patchai Reyes, Canut Reyes, Paul Reyes und dem Gründer der ersten Stunde, Chico, füllten sie vor kurzem noch die „Royal Festival Hall“ in London. Am 7. September sind diese Weltstars auf der Bühne auf Burg Nideggen zu erleben.

Am 8. September gastiert dort Maceo Parker, anerkannter Großmeister des Saxofons. Wenn die Gäste sich von der morgendlichen Musical-Matinee „erholt“ haben, können sie abends Parker, die Institution in Sachen Jazz und Funk, bewundern. Viele Hits hat der heute 75-jährige mit James Brown, Prince und vielen anderen Größen des Musikgeschäfts produziert. „Parker steht in einer Linie mit Stars wie Gregory Porter, Till Brönner und Jamie Cullum“, hob Spelthahn die Klasse des namhaften Gastes hervor.

Auch Vicky Leandros wird die „Bühne unter Sternen“ betreten. Die Künstlerin wird am Sonntag, 9. September, mit ihrem großen Repertoire auftreten. Die Besucher werden dabei sicher nicht nur die vielen Schlager der gebürtigen Griechin mitsingen können.

Adel Tawil war vor acht Jahren schon einmal bei den Festspielen auf Burg Nideggen. Seinerzeit stand der Sänger mit der erfolgreichen Band Ich + Ich auf der Bühne. Tawil sagt gern von sich, dass er die Lieder, die er singt, lebt. Davon kann sich das Publikum am Montag, 10. September, im stimmungsvollen Ambiente des Innenhofs von Burg Nideggen überzeugen, wenn Tawil seine Pop-Hymnen präsentiert.