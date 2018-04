Köln.

Er ist einer der meinungsfreudigsten und einflussreichsten Literaturkritiker Deutschlands und setzt sich in seiner Sendung „Druckfrisch“ im Ersten regelmäßig mit Neuerscheinungen und Autoren auseinander: Denis Scheck. Morgen um 23.35 Uhr ist in der ARD eine neue Ausgabe des Literaturmagazins zu sehen, in dem der 53-jährige Schwabe Scheck neue Bücher lobt oder aber gnadenlos in die Tonne tritt.