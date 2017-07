Bayreuth.

Katharina Wagner hat es versprochen: In diesem Jahr bleiben die Bayreuther Festspiele von Skandalen verschont. Eine kühne Behauptung, wenn eine Neuinszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ ansteht, dem Werk, dem in Bayreuth der braune Dunst der Nazi-Ära am nachhaltigsten anhängt.