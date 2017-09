Jeweils ein Konzert und eine Opernvorstellung

Die drei letzten verbliebenen Kandidaten werden jeweils ein „Sinfoniekonzert Extra“ und eine Vorstellung von Janáeks Oper „Kátja Kabanowá“ dirigieren.

Ido Arad macht den Anfang am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Eurogress mit dem Sinfoniekonzert „Naturbilder“. „Kátja Kabanowá“ dirigiert er im Theater Aachen am 14. Dezember, 19.30 Uhr.

Christopher Ward ist der Zweite mit dem Weihnachtskonzert „The Cracked Nutcracker“ am Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr, im Eurogress. „Kátja Kabanowá“ dirigiert er im Theater Aachen bereits am 26. November, 15 Uhr.

Per-Otto Johansson leitet das „Sinfoniekonzert Extra 3“ am Mittwoch, 20. Dezember, 20 Uhr, im Eurogress. „Kátja Kabanowá“ dirigiert er am 29. Dezember, 19.30 Uhr, im Theater Aachen.

Das Theater bietet die Karten für die Extra-Konzerte als besonderes Angebot an: Wer alle drei besuchen will, bekommt das Weihnachtskonzert am 17. Dezember geschenkt. Das Angebot ist bis zum 21. Oktober gültig und nur an der Theaterkasse erhältlich. Abonnenten erhalten auf dieses Angebot zusätzlich 20 Prozent Ermäßigung.

Weitere Infos unter Telefon 0241/4784244.