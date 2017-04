Aachen.

Obwohl nun Aachen wirklich nicht Paris ist, hatte das 6. städtische Sinfoniekonzert im Eurogress etwas von einem Heimspiel. Denn der musikalische Ausflug in die Stadt an der Seine führte unmittelbar an einem der rührigsten Mitglieder des Sinfonieorchesters Aachen vorbei: dem Oboisten Stéphane Egeling.