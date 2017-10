„Captain Underpants“ sorgt für durchgedrehten Animationsspaß

„Ein neuer Superheld in Unterhose“: Mit diesen Worten wird hierzulande ein Film beworben, der in seinem Ursprungsland, den USA, nicht nur auf Platz zwei der Kinocharts startete, sondern auch recht schnell seine Produktionskosten einspielte. Zwei freche Jungs stehen im Mittelpunkt eines bunten Animationswerks, das in 3D in die Kinos kommt.