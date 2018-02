Wo startet jetzt schon die Fußball-WM?

In einer Sporthalle südlich von Berlin beginnt am Dienstag die Fußball-Weltmeisterschaft. Das erste Spiel bestreiten Russland und Saudi-Arabien. Irgendwie hört sich das komisch an.

Beginnt die WM nicht erst im Sommer? Und zwar nicht in der Nähe von Berlin, sondern in Russland? Völlig richtig! In dem Ort Blankenfelde-Mahlow spielen nicht die richtigen Nationalmannschaften gegeneinander.

Es ist ein Turnier für Schulmannschaften aus Deutschland. Die Teams spielen aber den Spielplan der richtigen WM nach. Jede Mannschaft steht für ein Land.

Rund 300 Kinder und Jugendliche machen in den nächsten Tagen bei dem Turnier mit.

Viele Schüler schlafen mit Isomatten und Schlafsäcken in der Schule. Seit vergangenen Freitag liefen an der Schule die Vorbereitungen für das Turnier. Die Schüler haben dabei die Aufgaben untereinander verteilt: Es gibt einen Sicherheitsdienst, ein Team für die Presse. Im Internet soll es sogar einen Liveticker geben – auf: www.fussball-wm-der-schulen.de

Die echte Fußball-WM der Männer findet übrigens vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland statt.