Hannover - Wo kann man mit einem Kuss Geld sparen?

Hannover. Zum Valentinstag an diesem Mittwoch zeigen sich Paare gern, dass sie sich lieb haben. Oft schreiben sie sich zu diesem Tag einen Liebesbrief oder schenken sich eine Kleinigkeit – etwa Blumen oder Schmuck. Das wissen natürlich auch die Händler.

Deshalb machen Verkäufer mit besonderen Werbeangeboten zum Valentinstag auf sich aufmerksam. Sie nutzen den Tag, um mehr Geld zu verdienen. Aber nicht jeder will zu dem Anlass ein Geschäft machen.

In vielen Schlössern und Gärten im Bundesland Baden-Württemberg etwa ist der Eintritt in dieser Valentinswoche sogar frei. Einzige Bedingung: Paare müssen sich an der Kasse einen Kuss geben. Auch in anderen Orten können viele Menschen mit einem Kuss Geld sparen. So gibt es auch im Zoo Hannover günstigere Tickets für ein Küsschen.

Da ist ein Kuss doch gleich doppelt so schön.