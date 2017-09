Frankfurt. Eigentlich dauert es ja noch ein paar Jahre, bis du den Führerschein machen kannst. Am Steuer eines Autos sitzen normalerweise nur Erwachsene. Aber auf der internationalen Automobil-Ausstellung, kurz IAA, gibt es ab Samstag eine Ausnahme.

Kinder bis 13 Jahre dürfen auf der IAA in Frankfurt am Main im Bundesland Hessen einen Führerschein machen. In kleinen Elektroautos geht es ums Fahren, Bremsen und Lenken. Auf der Strecke stehen Verkehrsschilder und Ampeln.

Wer die Herausforderung meistert, bekommt am Ende einen Kinder-Führerschein. Auf der IAA stellen Auto-Hersteller unter anderem ihre neuesten Modelle vor. Die Messe läuft bis zum 24. September.